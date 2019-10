Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 3 de octubre de 2019, p. 7

Los compositores le debemos mucho a José José, expresó Martín Urieta, quien aseguró que la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), aún no define algún homenaje al cantante fallecido el sábado pasado, hasta que la familia solucione sus diferencias y dé luz verde .

Urieta, quien habló en dos ocasiones con El príncipe de la canción, en menos de tres meses, explicó que no entiende por qué tanta polémica. Una de esas llamadas me la comunicó su amigo el cantante Manuel Adrián , lo cual significa que José José hablaba con quien él quería y no estaba secuestrado .

Incluso, “le comenté a José que Manolo Marroquín le había escrito y dedicado una canción titulaba Siempre serás un príncipe, y me respondió, que no la conocía. “‘Diles que me la manden’, me pidió”.

Tampoco se olvidó de preguntar “cómo seguía Chamín Correa –él lo quería mucho–, y me aseguró que estaba bien y veía buenos resultados con el tratamiento. Se le escuchaba optimista y feliz”.