▲ La juez brasileña Carolina Lebbos pidió ayer a la Policía Federal una certificación de la conducta en la cárcel del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (en imagen de archivo) para evaluar su pase a un régimen semiabierto. Los fiscales de Lava Jato pidieron que el ex dirigente obrero cumpla el resto de su sentencia de 8 años y 10 meses en esta modalidad. Sin embargo, el líder izquierdista no aceptará esta posibilidad dada la naturaleza ilegítima del proceso en su contra. Foto Afp