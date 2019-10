▲ Para el músico español, retomar las voces de Celeste Mendoza, Rolando Laseire y Bola de Nieve, y fusionarlas con su estilo es rendirles homenaje, indicó en charla con La Jornada. Foto cortesía del entrevistado

Con este nuevo disco, Zenet fue reconocido con el Premio Internacional Cubadisco 2019 debido a que su producción, hecha en el extranjero, está inspirada en Cuba y los músicos o ritmos de la isla.

Recogió el galardón el 27 de septiembre en el hotel Meliá Cohiba, en La Habana. Para la recepción dio un concierto con su agrupación, en la que figuran el trompetista Manuel Machado y el pianista Pepe Rivero, ambos cubanos.

No me siento como intruso en este género por ser español. Durante mucho tiempo me he rodeado de músicos latinos, principalmente cubanos y venezolanos, como el maestro Machado; eso contagia de su raíces, especialmente cuando se trata de su música , argumentó.

Con este galardón también se reconoció a la placa Manuel Cesaire: rapsodias negras y fantasías martiniquesas, de la Orquesta Sinfónica de Martinica y Cuba Linda, de la trompetista holandesa Maite Hontelé, cuyo álbum fue nominado al Grammy Latino.

Zenet y sus músicos vendrán a México para dar una serie de conciertos: el 2 y 6 de octubre estará en el foro Viena, de la Ciudad de México; el día 4 del mismo mes estará en el teatro Vivian Blumenthal, en Guadalajara, y el 5 se presentará en el foro Paruno Central de la Música, en la ciudad de León.