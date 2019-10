De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 1º de octubre de 2019, p. 9

El enfrentamiento entre los hijos mayores y la hija menor de José José se convirtió ayer en un culebrón por la falta de información de la segunda respecto de dónde están los restos del cantante.

Dos días después de la muerte de El príncipe de la canción, los informes más recientes sobre los restos del cantante fueron dados a conocer por Yimmy Ortiz, esposo de la hija menor del cantante, Sara Sosa.

El joven publicó en su cuenta de Instagram un comunicado informal en el que lee: El funeral para una gran persona, padre, leyenda, como fue José José, toma tiempo para planear. No queremos ni haremos algo apresurado. Él no sólo fue un príncipe; él fue y es nuestro rey, nos está tomando tiempo para coordinar lo mejor para nuestro ídolo. Su cuerpo está descansando en paz y así lo hará hasta el día de su velorio. Nosotros no tenemos acceso al cuerpo. Las leyes de Estados Unidos son muy estrictas. Desafortunadamente, ni su esposa puede verlo. Pueblo de México: lo llevaremos para que puedan despedirse de él. Les garantizamos que lo podrán velar. Les pedimos perdón por el silencio, hemos pasado un tiempo tan difícil y no se lo deseamos a nadie .

Sin embargo, el mensaje no ha disipado las dudas que han surgido en torno a la muerte de El príncipe de la canción. Al contrario, en redes sociales han comenzado a aparecer teorías y descalificaciones dirigidas hacia Sarita Sosa y su esposo.

Por su parte, José Joel y Marysol Sosa, hijos del segundo matrimonio del intérprete de El triste, continúan tratando de localizar el cuerpo de su padre. En declaraciones que los hermanos han dado a medios de comunicación han pedido a su media hermana que se comunique con ellos y les permita ver los restos de José José.

Sospechas de contrato de exclusividad

Además, han expresado que sospechan de la existencia de un contrato de exclusividad sobre la muerte de El príncipe de la canción, acordado por Sarita Sosa. Marysol incluso expresó que de no ver los restos de su papá no creerá que está muerto. Asimismo, señaló que van a exigir el acta de defunción y necropsia para esclarecer las causas del deceso del cantante.