Durante la audiencia Migración y asilo en México solicitada por organismos no gubernamentales en el contexto del 173 periodo de sesiones de la CIDH –brazo de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, la presidenta del organismo, Esmeralda Arosemena; el relator sobre los derechos de los migrantes, Luis Ernesto Vargas, así como las comisionadas Flávia Piovesan y Margarette May Macaulay ­reiteraron la solicitud de visitar la frontera norte y sur de México para monitorear la situación de los derechos de las personas en situación de movilidad.

Por su parte, Soraya Vázquez, defensora de derechos humanos con Families Belong Together en Tijuana, expuso que desde junio México aceptó colaborar con Estados Unidos para dosificar el ingreso de solicitantes de asilo a través de listas administradas discrecionalmente por los propios migrantes en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la sociedad civil.

La discrecionalidad en el manejo de la lista ha permitido actos de discriminación en contra de solicitantes africanos, haitianos e indígenas, así como mayor corrupción, venta de lugares y el pago de soborno a funcionarios públicos de hasta 800 dólares por adelantar su turno , dijo.

En respuesta, el subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes, dijo: “En México no tenemos aranceles, como tiene Estados Unidos con China, lo cual generaría pobreza y más migración. No somos tercer país seguro o lo que se le parezca, como algunas naciones centroamericanas ya lo son. No tenemos muertos por xenofobia, como sí los hay aquí en Estados Unidos. Estamos cambiando el paradigma migratorio, somos creadores del Pacto Mundial por una Migración Ordenada Segura y Regular… somos creadores del Plan de Desarrollo Integral… Nunca en este gobierno verán toletes, escudos o gases lacrimógenos contra los migrantes, como en el pasado. Pero, sobre todo, tenemos la dignidad y la soberanía intactas”.