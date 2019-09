Ale Lara

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 28 de septiembre de 2019, p. a10

Vancouver, Canadá. Cada año, en esta ciudad canadiense se lleva a cabo en otoño el Festival Internacional de Cine de Vancouver, mejor conocido por sus iniciales en inglés como VIFF. Se caracteriza por fomentar la comprensión de otras culturas a través del cine. Jaqueline Dupuis dirige la 38 edición del certamen y su prioridad es dar a conocer la gama de historias, culturas, directores, perspectivas y el talento artístico, con 320 títulos de 72 países diferentes.

Entre las películas más esperadas este año se encuentran Parasite, una crítica aguda al sistema de inequidad económica y ganadora de la Palma de Oro en Cannes, del sudcoreano Bong Joon Ho; Sorry We Missed You, del comprometido británico Ken Loach, quien aborda problemas sociales vigentes; The Laundromat de Steven Soderbergh protagonizada por Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas sobre la evasión de impuestos; The Two Popes de Fernando Meirelles, con vientos de cambio en el Vaticano, y Jojo Rabbit, sátira antinazi de Taika Waititi, ganadora en el pasado Festival en Toronto.

La representación de México está a cargo de Famila de medianoche (Midnight Family) de Luke Lorentzen, documental de una familia de paramédicos; Sea of Shadows, coproducción con Austria, sobre activistas que ven amenazada a la vaquita marina en el Golfo de California por la mafia y los cárteles de droga, dirigida por Richard Ladkani. De pilón hay dos cortometrajes: La ofrenda de Amparo (Amparo’s Offerings) de Leonel Chee, y Mata al niño (Kill the boy) de Juan Pablo Villavicencio.

En pleno 2019, declarado Año Internacional de las Lenguas Indígenas, por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el VIFF ofrece varias perspectivas sobre las culturas aborígenes en las que ellos mismos dirigen sus filmes, escriben sus propias historias, protagonizan sus conflictos de identidad, integración y adaptación e incorporan su lengua. Destacan dos visiones femeninas: Kuessipan que retoma el inuit y Three Feathers, con el cree.