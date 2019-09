Hay una laguna ahí porque aquellos que no continúan en la universidad, pues se pierden, y también el núcleo de deporte universitario se vuelve muy pequeño , anotó.

Efectivamente soy pionera de la Olimpiada Juvenil, pero el deporte no se puede construir de nostalgias; hoy vivimos otra realidad de deporte; tenemos otro escenario y hay que ser realistas; no podemos quedarnos enclavados en el pasado; creo que tenemos que dar las gracias a la Olimpiada Juvenil; debemos reconocer que nos tocó vivir un proceso de un renacer de nuestro deporte nacional , dijo Ana Guevara, y adelantó que en dos semanas, en la reunión del Sistema Nacional del Deporte, finalmente será presentado el nuevo formato de la competencia nacional.

Si bien Ana Guevara fue una deportista producto de la Olimpiada Nacional, lo mismo que algunos otros –incluso vigentes como la taekwondoísta María Espinoza, o los clavadistas Paola Espinosa y Rommel Pacheco– la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte consideró que ese sistema de competencia ha perdido su esencia, se prostituyó a partir de la creación de categorías y ya no genera talentos, por lo que desaparecerá definitivamente, después de 23 años desde su primera edición en 1996.

Consideró que en sus inicios, la Olimpiada Nacional, entonces Juvenil, fue un buen proyecto, pero se prostituyó en la medida que se establecieron las categorías y se dio puntuación por estados del país.

Mencionó que si bien la Olimpiada Nacional generó glorias del deporte, como Soraya Jiménez, no debemos de conformarnos con eso. El declive de la Olimpiada Juvenil llegó a partir de que se categorizó, de que dio puntos y reconocimientos a los estados y entonces eso resultó una prostitución deportiva que no era la finalidad, se perdió el espíritu real que era sólo lo deportivo , dijo en referencia que muchos atletas cambiaran de entidades bajo la promesa del apoyo financiero, para dejar sus estados de origen, en los que el deporte no era prioridad.

Explicó que aún se afinan detalles de la reforma educativa, y en ese sentido, la Conade depende de los lineamientos a seguir de la Secretaría de Educación Pública, y la meta es potenciar el deporte universitario.