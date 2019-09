Agencias

Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. a15

Londres. El futbolista brasileño Neymar aseguró que desea convertirse en el mejor jugador del mundo, aunque indicó que para lograrlo debe recuperar la confianza en sí mismo, tras las múltiples equivocaciones que ha tenido durante toda su carrera.

Cometí muchos errores, recuperar la confianza no es fácil. Soy un tipo muy reservado, guardo las cosas para mí, pero llega un punto en el que si me siento frustrado, me enojo, exploto y no me comunico correctamente. Estoy tratando de mejorar eso , reconoció en una entrevista concedida al diario británico Daily Mirror.

El delantero de 27 años abundó sobre los aspectos en los que se enfoca para mejorar y que esto se vea reflejado también en su desempeño futbolístico.