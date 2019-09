Relató que al enterarse de que no sería considerado para este tor-neo pedía jugar con la Sub 20 pa-ra no perder el ritmo, porque retomarlo sí te cuesta, por eso ahora trato de trabajar después del entrenamiento para recuperarlo .

El director técnico tiene que confiar en el jugador, pero en el caso de Caixinha yo personalmente fui a hablar con él, me dijo en qué situación estaba parado dentro de su plantel, entonces yo sabía lo que me esperaba, no fue ninguna sorpresa , declaró el volante ayer en conferencia de prensa realiza-da en las instalaciones de La Noria.

Señaló que a pesar de dicha situación nunca pensó en irse de La Máquina, donde, dijo, espera retirarse. “Nunca quise salir, obviamente sabía que si me iba sería complicado porque llevo cinco años aquí. He pasado por instantes muy amargos en el club y es ahí cuando realmente empiezas a querer a un equipo.

“Ahora que Cruz Azul está pasando por un buen momento no me iba a ir tan fácil. Creo que los ciclos se cierran, cuando eso pase me iré con la frente en alto porque siempre que entro al campo doy lo mejor de mí, y cuando me ha tocado estar afuera también he apoyado de la mejor forma. Espero terminar aquí, estoy muy feliz y amo al club. Tengo un hijo de casi cuatro años que me canta la canción Soy celeste, si eso no me motiva no sé qué puede hacerlo”, sostuvo.

De cara al duelo de hoy ante Monterrey, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2019 y el cual se disputará en el estadio Azteca, el volante admitió que será fundamental que el conjunto cementero consiga la victoria, pues de no hacerlo, corre el riesgo de quedar fuera de la liguilla.