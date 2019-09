▲ Los buenos pintores no tienen tema aborrecido, incluso el recientemente fallecido Francisco Toledo, que entre otras obras dejó su Torero Verde. Foto Museo Rufino Tamayo

e dice que con la edad uno va permitiendo cosas que antes nos parecían inadmisibles, y también se afirma que con los años a uno ya poco le importa que sus antojos se conviertan en daños.

De nada han servido las recomendaciones de los jilgueritos del sistema taurino para que la gente asista a la Plaza México y así apoye a la fiesta , es decir, a la mezquina oferta de fiesta del actual monopolio, el más adinerado de la historia y el menos imaginativo, reflejo del menguado profesionalismo de sus operadores y su desinterés por tomar en cuenta a la afición. Poco más de dos mil asistentes en la novillada inaugural y algo menos en la segunda, el lunes 16, en un coso con 42 mil localidades, hablan muy mal de los criterios para gestionar ese escenario. Sin embargo, tan pobres asistencias no les preocupan a las autorreguladas empresas.

A Espectáculos Taurinos de México, SA, ETMSA, la división taurina de Alberto Bailleres, no le interesa realizar encuestas ni estudios de opinión para conocer las demandas del público, sus expectativas y rechazos , señalamos en el reciente Coloquio Internacional celebrado en Tlaxcala. Ya no preguntamos por qué los operadores de las poderosas empresas que han manejado la Plaza México desde hace más de un cuarto de siglo son intocables, no obstante sus pobres resultados y su sistemática desatención a un espectador literalmente corrido a patadas.