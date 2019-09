De la Redacción

El pentacampeón panamericano de natación en Lima, Diego López, obtuvo su primera medalla de oro en el Campeonato Mundial de Paranatación en Londres y dio la segunda plaza a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

López se convirtió en monarca en los 50 metros estilo dorso S3 con un crono de 44.42 segundos, superando a los chinos Liankang Zou (45.33) y Benying Liu (46.49) en la alberca londinense, los que presionaron al mexicano desde la salida.

En las preliminares, el nadador de silla de ruedas estableció récord de campeonato al parar el reloj en 43.47 segundos.

Luego de recibir su presea y tras entonarse el Himno Nacional, el bicampeón mundial expresó su felicidad por el gran momento que pasa.