Miércoles 11 de septiembre de 2019, p. a10

Madrid. Cuatro años después de su última entrega, Green Day anunció su regreso con el tema titulado Father of all... que es un anticipo del que será su decimotercer disco. El próximo álbum del trío californiano llegará el 7 de febrero a través de Reprise / Warner Music con el título completo de Father of all the motherfuckers. Además, confirmó una gira mundial en la que hará conciertos tanto por su cuenta como junto a Weezer y Fall Out Boy.