Una madre más convencional, en comparación, es la heroína de la británica A Bump Along the Way ( Un tope en el camino), una señora cuarentona (Bronagh Galla-gher) que queda embarazada tras un acostón y decide tener al bebé, para indignación de su hija adolescente (Lola Petticrew). Dirigida por la debutante Shelly Love con ese tipo de simpatía natural que parece ser exclusiva de los irlandeses, se trata de una feel-good movie que se gana a pulso sus buenos sentimientos, pues tanto madre como hija pasarán por un trance de maduración del cual ambas saldrán reafirmadas y reconciliadas.

La que no se mide en su amor maternal es la protagonista de My Zoe, de la directora y actriz francesa Julie Delpy. La niña titular (Sophia Ally) es la hija de una inmunóloga (Delpy, claro), que tiene conflictos con su ex marido (Richard Armitage) de quien se ha divorciado en malos términos. Un día Zoe sufre un grave accidente cerebral y eso desata un torneo de reclamos, recriminaciones y culpas. Hasta allí, la película se defiende como un drama médico sumado a otro testimonio más sobre la crisis de la pareja. Sin embargo, en un giro tan inesperado como reprobable, la madre decide tomar medidas extremas para resucitar a la niña, que serían más aceptables si tratara de enterrarla en el Cementerio maldito (Kölsche y WIdmeyer, 2019). La película pierde su curso y no se recupera jamás.

Algo parece haber sucedido en el cambio de mandos del TIFF, pues la nueva administración da señas de querer vender más boletos y sacrificar las funciones para la prensa e industria, sobre todo en el pasado fin de semana. Asimismo, se ha vuelto más difícil conseguir los boletos de cortesía para las funciones públicas. De cinco que solicité sólo conseguí uno, cosa que no sucedía antes. ¡ O tempora, o mores!

