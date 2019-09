Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2019, p. 5

Londres. La escritora canadiense Margaret Atwood presentó ayer en Londres Los testamentos, secuela del aclamado El cuento de la criada (1985), una distopía misógina aterradora que se erigió en verdadero manifiesto feminista en la era del movimiento #MeToo.

Su obra es ‘‘una advertencia’’ sobre la violencia ejercida contra las mujeres, dijo Melisa Kumas, holandesa de 27 años, quien asistía el lunes por la noche al lanzamiento, vestida de rojo para recordar el uniforme de las ‘‘criadas’’.

Atwood ‘‘me hizo más consciente de la política que me rodea; ahora me fijo más en la actualidad... para asegurarme de que no ocurre lo peor’’, sostuvo antes de escuchar, al filo de la medianoche, a la novelista de 79 años leer en directo fragmentos de su nuevo libro a sus admiradores.

Este segundo tomo, que desde el martes circula en librerías, promete enorme éxito: fue elegido entre los finalistas para el Booker Prize 2019, la prestigiosa recompensa literaria británica, y su adaptación a la televisión ya está en curso.

Sigue así a su predecesor, cuyas ventas se vieron reavivadas por su adaptación a la pantalla chica, que alcanzó 8 millones de copias en el mundo sólo en la versión en inglés. La versión en español de Los testamentos sale a la venta mañana.

Lydia, maquiavélica jefa de las tías

En 1985 Atwood imaginó un Estados Unidos convertido en ‘‘República de Gilead’’, país totalitario teocrático cuyos dirigentes violan, en ceremonias religiosas con la ayuda de sus esposas, a las mujeres capaces de procrear, las ‘‘criadas’’, para quedarse con sus bebés.

Son reglas justificadas por un supuesto Dios omnipresente en las costumbres diarias, incluso en la forma de saludar: en Gilead, las conversaciones comienzan con la expresión ‘‘Bendito sea el fruto’’.

En ese oscuro mundo, una mujer, June, intenta sobrevivir. En el primer tomo es ella la que hace descubrir al lector, a través de un monólogo angustiante, esta dictadura misógina, en el que se le impone el papel de criada reproductora y se le quita el de madre.

Porque June tiene dos hijas, pero sin derechos sobre ninguna: la primera vive con una familia y la segunda, recién nacida, es enviada con su marido a Canadá.