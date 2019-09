Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2019, p. 3

A las mujeres se les exige ser bonitas, calladas y dulces. ‘‘Pero, ¿cómo serlo cuando hay tanta violencia?”, inquiere la cantante y activista canadiense Elisapie, una de las invitadas al Festival Internacional Cervantino (FIC) en Guanajuato, donde presentará su disco The ballad of the runaway girl, que puede traducirse como La canción de la chica fugitiva.

‘‘Es un álbum que salió en 2018, lleno de emociones, en el que trato de encontrar lo hermoso en la rudeza de la naturaleza; trato de contribuir al dar voz al pueblo inuit (al que pertenece) y a la mujer”, explica a La Jornada vía telefónica.

Una de sus canciones se titula Arnaq (Mujer) y dice así:

‘‘I’m a woman,

I give you life,

I give you love,

so you can give it in return.

It becomes your mirror.

Never forget where you’re from.”

Soy una mujer,

Te doy la vida,

Te doy amor,

Para que puedas devolverlo,

Se convierte en tu espejo,

Nunca olvides de dónde eres.

Sin interferencia de los misterios de la poesía

–¿Se puede separar a la artista de la activista?

–A veces se tienen que separar porque necesito hacer cosas muy hermosas, humanas, que toquen a los demás, que logren una conexión. Cuando quieres ser activista debes alzar la voz y ser muy clara, sin que interfieran los misterios de la poesía. Esa es la única vez en que pueden separarse. En mi caso la mayoría de las veces van juntas en lo que hago porque trato de hablar por los que no pueden o se les dificulta.

‘‘Como mujer debo ser capaz de decir: me siento vulnerable, o fuerte, siento la violencia, todo lo que los seres humanos sienten. Como mujeres nos dicen que tenemos que ser perfectas y bonitas, pero eso es una estupidez porque, ¿cómo podemos ser pequeñas, calladas, dulces y bonitas cuando hay tanta violencia? No tiene sentido.

‘‘No es sólo ser una activista, es ser una persona, es ser fuerte, abrazar esa fortaleza y hacerla crecer como mujer. Nos quieren poner una pequeña caja en la que no pertenecemos: somos demasiado inteligentes, somos líderes, pero eso no se quiere ver, incluso ahora.”