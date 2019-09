Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 16

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, resaltó que es una prioridad presupuestal para el próximo año la Guardia Nacional (GN), a la que se destinarán 56 mil millones de pesos, ya que la intención es que de los 60 mil elementos que tiene ahora desplegados en el país llegue a 150 mil en 2021.

Rechazó que el Estado mexicano esté rebasado por el crimen organizado o que haya debilidad ante las agresiones que han sufrido elementos de la GN y del Ejército Mexicano, y advirtió que no aceptan retos de grupos criminales, como el que lanzaron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes amenazaron a los empresarios gasolineros de esa región para que no surtan de combustible a los equipos de la Guardia Nacional y el Ejército.

No tenemos ningún problema de abasto y de inseguridad en Nuevo Laredo, diga lo que diga el crimen organizado , sostuvo, y precisó que ya se actúa contra esas organizaciones criminales que se sienten dominantes y con la capacidad de retar a la autoridad.

Entrevistado en el Senado, luego de reunirse con los legisladores de Morena, dijo que las agresiones que han sufrido elementos de seguridad no son una reacción social. “Se trata de personas que están en la nómina de líderes criminales locales, pero no vamos a caer en la provocación’’.El Estado no está rebasado