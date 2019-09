Agencias

Viernes 6 de septiembre de 2019

Nueva york. La canadiense de 19 años Bianca Andreescu, enfrentará a la veterana Serena Williams, quien redondeó una nítida actuación para repetir en la final del Abierto de Estados Unidos y brindarse una nueva oportunidad de igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam.

Recuperándose de un inicio algo titubeante, Williams rápidamente tomó la manija para llevarse una victoria 6-3, 6-1 sobre la ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeza de serie.