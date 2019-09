En la conversación que circula en redes sociales se lee que el ex jefe de sector escribe a la mujer policía, a quien identifica como Erika: Ya te dije que me gustas mucho y necesito salir contigo, ya sabes, si no te seguiré arrestando como hoy lo hice. Eso lo puedo hacer por mis hue... .

La mujer responde: No jefe, porque me dice eso, si ya le dije que soy casada y usted es casado. Nada que ver el trabajo con lo que me está diciendo, yo sólo vengo a trabajar y a cumplir con el trabajo . Posteriormente, la víctima decide dar por terminada la conversación al advertirle: Usted se está pasando y voy a hacer lo correspondiente . El ex mando policiaco insistió: Si no te dejas voy a hacer que te corran y yo soy el jefe del sector .

Por lo menos nueve policías están relacionados con cuatro casos de abuso sexual en las semanas recientes, quienes están suspendidos de sus labores, lo que significa que no reciben su salario mientras la Procuraduría General de Justicia concluye con las indagatorias; en tanto los órganos internos de la SSC, como la Dirección General de Asuntos Internos y el Consejo de Honor y Justicia, determinan la sanción a los uniformados, que puede ser la expulsión definitiva de la corporación.