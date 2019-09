▲ La Fiscalía Especial Contra la Corrupción detuvo ayer a Sandra Torres, ex candidata a la presidencia de Guatemala, a quien acusa de financiamiento electoral ilícito. Al llegar al tribunal para la lectura de cargos la ex esposa del ex mandatario Álvaro Colom denunció ser víctima de una persecución política . Por otro lado, el presidente Jimmy Morales señaló que los medios de comunicación que cuestionan a su gobierno no son independientes. Foto Afp