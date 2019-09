▲ Veo con emoción un cambio que pedimos y que ganamos, expresa la intérprete de Que me lleve la tristeza. Foto cortesía de la producción y Ana Mónica Rodríguez

Luego de una trayectoria de más de cuatro décadas, Eugenia León aseguró: le debo todo a la música, porque me ha obligado a ser mejor persona, a saber las responsabilidades de mis actos, a perdonarme, a perdonar a los demás. Se trata de recuperarse, sacar lo que uno tiene, llorarlo, gritarlo y, si se quiere, hasta mentar madres .

También quiero recuperar la idea de que aunque alguien esté solo, no significa soledad, sino independencia, porque si tienes cosas que llenan tu vida o que tú te las das no se tendrá esa sensación de vacío.

Explicó: “sentimientos como el dolor de no ser correspondido, de amar y de que se rompa la relación, o la muerte de un ser querido, que son fuertes, deben aleccionarnos y no verlos como destructivos para nuestra vida; es como alguien dijo: ‘de amor nadie muere’”.

Enseguida, entonó un fragmento de un tema de Marcial Alejandro: Qué me lleve la tristeza, antes que sentir rencor, qué el rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor. Soportable es el dolor, paso a paso, trago a trago, pero no veré en el fango la nobleza de una flor .

Ahora, afirmó, no habrá fandango, pero sí una línea narrativa que también posee el nuevo disco: la pena de amor, porque es indiscutible que a todos los seres humanos alguna vez nos han roto el corazón .

Eugenia León sabe que la vida es difícil, pero su optimismo crece cuando se refiere a su pasión por la música, al futuro de México y a la lucha de las mujeres. A esta edad no puedo darme el lujo de pasarla mal, sino asumir todo con una actitud de gozo , aseguró.

Despertar del género femenino

La cantante tampoco evita hablar sobre el despertar del género femenino, así como del cambio que está forjando la Cuarta Transformación. Expresó: el movimiento de las mujeres a escala mundial está cada vez más vivo y presente, porque tenemos que tumbar la cultura patriarcal en la que hemos vivido sujetos, encadenados y evidenciar la forma en que los feminicidios se han viralizado .

Esto ha sucedido por el terror y miedo que sienten algunos hombres de perder su estatus, de ser quien decide, manda o sujeta, el que castiga, el que no permite que nadie le robe esa idea de yo tengo el poder .

Ahora, prosiguió, “veo con emoción un cambio que pedimos y ganamos, porque siempre nos habíamos quedado con esa idea de votamos como nunca, pero perdimos, como siempre. En esta ocasión, le ganamos al fraude y los pobladores que queríamos un cambio pusimos un alto al decir: ‘no más, hasta aquí’”.

Por eso no llamo a la desilusión , porque el trabajo se está realizando. Habrá errores, seguramente, pero si creían que después de 90 años de estar sujetos a un sistema que se fue corrompiendo a niveles intolerables iba a cambiar rápidamente, pues no, porque es el comienzo de una transformación. No podemos dar un paso atrás .

Eugenia Léon entiende la preocupación que ha manifestado un sector de la comunidad artística en torno a los apoyos. También se ha visto afectado mi trabajo, incluso por votar por el actual Presidente , pero esto no va ser todo el tiempo, no creo que sea una omisión o que no le importe la cultura al nuevo gobierno. Todo se tiene que reordenar .