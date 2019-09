Después, en el duelo del sábado frente a Chivas, sacó a dos de sus mejores hombres, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado, para meter otra vez a Giménez, que aún no tiene experiencia; ¿de qué se trata? ¡Creo que se le hizo bolas el engrudo! Los que estaban jugando mejor eran ellos dos y los cambió por este muchacho. Me gusta mucho que le den oportunidad a los jóvenes, pero para eso tiene que haber una serie de circunstancias y de tiempos.

Opinó además que el portugués “cometió muchos errores últimamente; por ejemplo, en el partido ante Xolos se puso a hablar de los rivales, lo cual no es para nada ético, y debutó a Santiago Giménez en lugar de meter a Jonathan Rodríguez o a Martín Cauteruccio, con lo que dio ventaja al conjunto de Tijuana. Además, debutar por debutar no es bueno, el jugador debe tener un extra que te marque la pauta para ingresarlo, y este no fue el caso.

Al respecto, el entrenador Rubén Maturano, ex integrante del cuerpo técnico del conjunto cementero, consideró que la directiva celeste ya se había tardado en hacer ese cambio, pues con Caixinha el equipo no iba hacia ninguna parte, creo que tomó una buena decisión .

▲ Pedro Caixinha logró un título de Copa Mx con los cementeros, pero le faltó el ansiado trofeo de Liga Mx. Foto Jam Media

Otro aspecto en el que “también se equivocó fue en estar cambiando de posición a sus jugadores. Al pobre Cata (Julio César) Domínguez lo traía como lateral derecho, luego de central y ahora de lateral izquierdo, ¡por favor!”

No obstante, Maturano destacó que la falta de triunfos en el presente certamen no es sólo culpa de Caixinha, sino también de los jugadores, quienes, dijo, no dan lo mejor de sí para sacar buenos resultados.

Cada que van a cobrar su sueldo deben pensar en la gente que les da el trabajo, que les da de comer, en los cooperativistas, que son a los que se les debe el equipo, hay que pensar en ellos y romperse el alma, sin importar si el técnico te cae bien o no. Los jugadores tienen que luchar y entregarse al ciento por ciento física y anímicamente para sacar adelante al equipo, eso es fundamental y si no lo hacen, no se están respetando ellos mismos , sostuvo.

Luego de la sorpresiva salida del portugués se menciona a un gran número de técnicos que podrían ocupar su cargo, como Antonio Mohamed, Juan Francisco Palencia, Rubén Omar Romano, Robert Dante Siboldi y José Manuel de la Torre; no obstante, el nombre que más suena es el del Turco, quien ya trabajó con el presidente deportivo de La Máquina, Ricardo Peláez, durante su estancia en el América.