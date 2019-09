‘‘Esto es una lección de humildad, porque como dijo un poeta de Jalisco muy admirado, Ricardo Castillo, el asunto consiste en no creérsela. Pero voy a recibir con enorme gratitud y humildad este premio”, dijo Huerta en un enlace telefónico durante la rueda de prensa tras darse a conocer el resultado.

Opositor de izquierda

‘‘Soy hijo de la generación de 1968; tenía 18 o 19 años como los que tenemos 70 años ahora en México. Esa experiencia me marcó y no puedo separarme nunca de la política, estoy al tanto de lo que ocurre, me gustaría presentarme como un miembro de la oposición de izquierda, no de la oposición de derecha de los empresarios y los conservadores, sino de la de izquierda que tanta falta hace”, dijo Huerta.

Según el escritor, la oposición ahora en México es ‘‘muy débil” y lo que hace falta es una oposición de izquierda que haga una crítica razonada desde una auténtica convicción de que primero los pobres y los marginados, no ‘‘primero los ricos tan elogiados el domingo’’.