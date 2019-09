De la Redacción

In the Raw, el álbum más reciente de Tarja Turunen, la cantante finlandesa fundadora de Nightwish, y desde hace más de una década exitosa solista, ya es parte del contenido de todas las plataformas digitales y, a partir del viernes, también en formato físico.

Tarja regresará a nuestro país para presentar In the Raw en varias ciudades en octubre: el 23 en TBA, Querétaro; 24, Escena, Monterrey; 25, Circo Volador, Ciudad de México; el 26, TBA, León, Guanajuato, y el 27 en C3 Stage de Guadalajara.

A tres años de su trabajo anterior, The Shadow Self (2016), el nuevo lanzamiento de la reina nórdica muestra su increíble voz, deslumbrante en In The Raw, disco que bajo el concepto de que no todo lo que brilla es oro, cuenta con muchos de los mismos músicos y equipo de producción anteriores, con la intención de llevar a cabo la idea de la crudeza y acompañar el sentimiento que Tarja Turunen tenía desde el inicio del proceso, explorando lugares crudos y personales en sus letras, y abriéndose como nunca.