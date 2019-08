Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2019, p. 31

Juristas y expertos en violencia contra las mujeres reconocieron la necesidad de sensibilizar y capacitar a los integrantes del Poder Judicial y a todas las instancias de procuración de justicia, así como a la sociedad, para lograr erradicar las agresiones.

En el segundo día del encuentro Las voces de las víctimas: violencia contra la mujer, realizado en el Congreso local, el diputado Eleazar Rubio Aldarán destacó la importancia de conocer las propuestas.

Asumimos el compromiso porque es un tema preocupante y tenemos que ponernos a trabajar, no lamentarnos, sino estar a la altura de las circunstancias y realizar las reformas necesarias para que queden plasmadas en una iniciativa de ley .