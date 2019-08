“Si me dijeran: ‘te quedan 20 años de vida, ¿qué te gustaría hacer durante las 24 horas de cada uno de los días que vas a vivir?’, yo respondería: ‘dadme dos horas de vida activa y 20 horas de sueños con la condición de que luego pueda recordarlos, porque el sueño sólo existe por el recuerdo que lo acaricia”. Luis Buñuel: Mi último suspiro.

E

l describía el cine como algo con poder hipnótico imparable. Ningún otro acto masivo o espectáculo, ni en el deporte o en el teatro, genera en sus espectadores los efectos de fascinación y hasta sometimiento que generan los relatos compuestos con luz, planos y unidades de tiempo. Le tocaron las normas religiosas estrictas, el tiempo de los fusiles y la guerra, pero también tuvo el encuentro con los creadores que se ajustaban a sus ideas fuera de norma, encontrando arte y formas de expresión donde otros veían la nada.

Luis Buñuel nació en Calanda, España, un pueblo que, según decía, había sobrevivido muchos años a la Edad Media, pero de aquella cuna él salió para ser innovación en el set. Andando con firmeza y al ritmo de los tambores de su origen, Luis Buñuel abandonó las calles de piedra de su infancia para andar el mundo. Sería un corte en el ojo del cine.

El portento de los sueños

Establecido en París, el joven Buñuel hizo contacto, amistad y comunión con el grupo surrealista que había fundado André Bretón. Particularmente, se amistó con un artista sensacional, muy extraño y muy vanguardista: el pintor Salvador Dalí. Ambos compartían observaciones sobre la crítica de arte, la necesidad de impactar a la gente con cosas nuevas, de hurgar en los pensamientos más profundos que se cuentan poco y hasta se temen por su erotismo, su violencia, la ansiedad de su entendimiento, lo irracional de su manifestación intelectual, su asalto en la noche cuando se busca reposo y calma. De dos sueños cruzados surge entonces un argumento fílmico fascinante: El perro andaluz (1929). Un tajo a un párpado, burros muertos sobre pianos de cola, viento que viene de ninguna parte, hormigas saliendo de una mano cortada… la película es un impacto y es un escándalo. ¿Qué es eso? ¿Qué se quiere decir? Hay lecturas, discusiones, pero prevalece la censura por aquello que no se entiende.

Pero el cineasta está en el carril y no parará. Muy pronto se materializa otra idea fuera de convención y norma: La edad de oro (1930). De nuevo, el guion es irracional. No tiene el desarrollo dramático elemental y lógico que un cinéfilo espera en su butaca. Hay más: un arzobispo (que aparecen por hordas como una cofradía siniestra) se abisma desde un balcón. Tocar a la Iglesia es además interpretado como burla y reto. Hay tal descontrol en el estreno que llega a los destrozos del inmueble. Los ofendidos buscan al director, pero Buñuel no estaba ahí. Como si siguiera en trance onírico, Buñuel tiene una distancia que será permanente con su anterior cómplice Dalí (de quien reconoce breves ideas para La edad de oro), se va de Europa y llega a Estados Unidos. Ahí las posibilidades financieras parecen buenas pero magras en la libertad creativa. Se supone que revisaría versiones en francés de cintas de Hollywood, pero lo quieren pasar a ver las versiones al castellano. Sin resquicio para intentar dirigir, aburrido y sin motivación por el entorno, Buñuel cobró cinco meses y se fue.

De vuelta en España hace Las Hurdes (1932), pronunciamiento contra la miseria que prevalecía en muchas regiones del país. Llenas de enfermedades como el paludismo, sin pan en la mesa y con una migración que deja desolados los pueblos, es un alegato que tampoco le gana muchos amigos. Rompe con el grupo surrealista por diferencias irreconciliables (decía entre otras cosas que ya se hacían mucha publicidad, lo que en principio criticaban), escribe cosas por encargo, adapta, propone, hay guerra civil en España, termina de nuevo en Hollywood y repite la experiencia de las limitaciones en cada cosa. No es su mejor entorno.

En breve estancia en México recibe entonces el apoyo de un personaje muy importante: Fernando Benítez, quien sirve de puente para que arregle papeles y se quede en México. Buñuel lo piensa poco y acepta la generosa propuesta. Errante, intempestivo, intransigente, con maleta en mano… jamás calculó que llegaría a su nueva y última casa.

Ser en México

A Buñuel, México le vino de maravilla por muchas razones. Primordialmente, la libertad general que tuvo para hacer su trabajo en los filmes que realizó, aun en los más comerciales, a los que llamaba alimenticios , precisamente como su primera encomienda: Gran casino (1946), donde dirigió a Jorge Negrete y Libertad Lamarque en un drama cancionero con pozos petroleros de fondo. El cineasta no se entrampa y cumple lineamientos. En esa y otras cintas hay poco de lo que a él le inquieta argumental o estéticamente (si bien en una escena, un plano, hay algo que es distinto a lo común), pero se hace un hombre del cine mexicano.

La película no es el éxito esperado y Buñuel tendrá que aguardar tres años para ponerse tras la silla de dirección para dirigir El gran calavera (1949). Las cosas cambian porque se trata de una muy buena película, estimada hoy como una de las mejores (tuvo adaptación contemporánea con el éxito taquillero Nosotros los nobles –Gary Alazraki, 2013–), hecha con un reparto excepcional, especialmente por el trabajo del actor protagonista Fernando Soler (el millonario Ramiro en la cinta). Buñuel tiene entonces reconocimiento del medio y una película que gana dinero. No era una cinta que el cineasta atesorara particularmente, pero se quedó en la gente y el buen ojo de los productores.