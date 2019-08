Hocico. Zaratustra. Marduk. Daniela Spalla. Mujeres vinileras

Sábado 31. 1. Phil Anselmo, ex cantante de la influyente banda noventera de metal Pantera, sigue haciendo ruido con su banda The Illegals. De México: Evil Entourage. Circo Volador (La Viga 146, Jamaica); 20 horas, $680 en Superboletos. 2. ¡Pensémoslo Bailando! Presentación del libro El Hombre que Odiaba las Naranjas, que compila la poesía completa del tristemente finado escritor y productor musical Zaratustra Vázquez. Presentan: Gabriela Warkentin, Alejandra Maldonado y Juan Joaquín Pérez Tejada. Cine Tonalá (Tonalá 261, Roma), 17 horas; después, música a cargo de sus amigos: Sonido Laguna Verde, Sonido Desconocido, Le Charré y Marc Monster, en Berraco Bar (Chiapas 173, Roma). 3. Hocico, el mítico dueto mexicano de industrial, hard electronic y dark punk, cuya carrera ha visto más frutos en Europa, estará en CDMX destruyendo oídos. Presenta el álbum Artificial Extinction. El Plaza (dirección citada), 20 horas, $650 a $800. 4. El canto íntimo y latino-queer de Marduk y las Flores Silvestres (jazz, bolero, blues). Museo Universitario del Chopo (Enrique González M 10, Santa María la Ribera). 20 horas, entrada libre. 5. Noche de Fuego. Varias de las mejores bandas de garage-punk del momento en un solo cartel: The Cavernarios, Viv & the Sect, Teresa Cienfuegos y las Cobras, Meelt, Xenu and the Thetans. Alicia (Cuauhtémoc 91-A, Roma); 20 horas, $70.

Domingo 1. El electro-pop colorido de la argentina Daniela Spalla, presentando el disco Camas Separadas (2019). Metropólitan (dirección citada); 19 horas, $435 a $1300.

Miércoles 4. Fiesta y panel: Mujeres coleccionistas de viniles. Charla al respecto con Romina Pons, Larissa Carpinteyro, Sandra García, Albeliz Córdoba. Selectoras: María Delirium y Terracota. Selina (Izazaga 8, Centro), 19 horas, entrada libre, (sólo bajo registro en: https://bit.ly/2Zspn5h).

