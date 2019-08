De acuerdo con un policía auxiliar entrevistado, la mayoría de usuarios decide no pasar sus mochilas, maletas o bolsas por el arco, y es evidente que alguien que traiga algo no va pasar por acá. Esa gente le corre. Si traen una navaja o un cuchillo de tontos pasan. La mayoría no hace caso y hasta se enojan y nos la pasan a refrescar (mentar la madre), pero a la gente no se le puede obligar , comentó.

El horario de operación de estos aparatos, de acuerdo con el elemento policiaco, es de 8:30 a 17 horas, y de 17:30 a 20:30 horas, aproximadamente.

Al respecto, un jefe de estación consultado mencionó que en todas las estaciones de transferencia existen estos dispositivos, pero en un recorrido se pudo corroborar que en varias estaciones, como Hidalgo, Pino Suárez y Zapata, no existen dichos aparatos.

Después de la balacera ocurrida en 2009 en la estación Balderas del Metro, que dejó saldo de dos muertos y ocho heridos, el STC gastó 23 millones de pesos en la compra de 39 arcos detectores de metales e igual número de equipos de inspección por rayos X, los cuales se convirtieron en una parte más del mobiliario de la red.