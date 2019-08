Alejandro Cruz Flores

Viernes 30 de agosto de 2019

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez, deberá explicar en qué contexto se refirió a un grupo de feministas como feminazis en un acto realizado en marzo pasado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aclaró que no tiene contemplado pedir la renuncia de la funcionaria, pero puntualizó que no me parece correcto que haya utilizado esa expresión.