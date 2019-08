Disponible desde el 27 de noviembre

La cinta de Scorsese estará disponible en todo el mundo en Netflix a partir del 27 de noviembre.

Según la prensa especializada, The Irishman será proyectada principalmente por cines independientes, tras el fracaso de las grandes distribuidoras en su exigencia de exhibirla al menos 90 días antes de su lanzamiento en otro soporte, como es la tradición.

Netflix se unió recientemente a otros importantes estudios de Hollywood en la poderosa asociación estadunidense Motion Picture.

La plataforma cosechó un gran éxito este año en los Óscares con la cinta Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, premiada con tres estatuillas. La cinta había sido proyectada en salas 23 días de forma paralela a su transmisión en línea.

El martes, Netflix también anunció el lanzamiento de una decena de filmes que deberían poder competir en la próxima temporada de premios de la industria, incluyendo The Laundromat, de Steven Soderbergh, con Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas, y Dolemite is My Name, que marcará el regreso de Eddie Murphy.

Estas producciones se proyectarán en salas durante una semana o un mes.