Posteriormente, acotó, “conocí a Dave Alvarez, un artista puertorriqueño enorme; él me dio la oportunidad de trabajar para DC (la editorial estadunidense que publica los cómics de Batman y Superman, entre muchos otros superhéroes) haciendo Liga de la Justicia en su versión infantil, luego Scooby-Doo y Chicas superpoderosas”.

Soy multiplataforma , declaró en entrevista. “Hago animación, hago story-board (guion gráfico, similar a una historieta, para filmes y dibujos animados) y cómic, doy clases en Escena, escuela de animación en la colonia Del Valle. Ahí me lo paso muy bien entre puros chavos de 19, 22 años, con otro tipo de ideas. A lo mejor suena muy cursi, pero doy clases por un ansia de compartir lo que sé de ilustración. Pero siempre estoy aprendiendo, porque desde el momento en que dices ‘yo soy el chingón’, ya valiste”.

Soy un ilustrador que quiere contar historias, y no importa el medio. El lenguaje del cómic y el cinematográfico son muy distintos, pero disfruto mucho ambos. No soy más que un narrador , aseguró Antonio Alfaro, dibujante de cómics y animador, quien lo mismo ilustra en México las historietas del gato Garfield publicadas en Estados Unidos, que colabora en la producción de películas y series de dibujos animados; además, es profesor.

▲ Portada del cómic inspirado en la serie de ciencia-ficción Rick y Morty realizada por el ilustrador Antonio Alfaro. Foto archivo

Al momento, indicó, “tengo cinco años haciendo Garfield. Mientras trabajaba para la editorial estadunidense Ape haciendo ilustración de licencias para (la compañía cinematográfica) Dreamworks, como la serie de dibujos animados basada en la película Madagascar, y haciendo animación en México para la empresa Ánima, para la serie de televisión de El chapulín colorado y la película Ahí viene El Cascarrabias, salió una convocatoria a dibujantes en general, y me quedé para hacer el cómic” del gato perezoso, comelón y malora creado por Jim Davis para tiras cómicas de periódicos.

En Garfield, Antonio trabaja con Mark Evanier, escritor y productor desde hace más de 20 años de las caricaturas del felino, “a quien le debemos mucho de la personalidad de Garfield que vemos en los cómics, el gato bonachón, flojo, comelón, pero con una actitud de ‘vamos a echarle ganas, pero quiero comer antes’; sus narraciones son un chiste tras otro, y es de los pocos guionistas que me manda documentación y me dice ‘esto es lo que quiero ver’. Además, me deja diseñar personajes secundarios”.

Alfaro colaboró con la empresa Corteza Editorial en el cómic infantil Amalteados, y este sábado estará en Pachuca, Hidalgo, para la inauguración de la primera tienda oficial de la editorial Kamite, que produce en México historietas publicadas originalmente en Estados Unidos, entre ellas los cómics inspirados en la serie Rick y Morty, para los cuales hace portadas.

En esa actividad, hoy a las 11 horas en la avenida Constituyentes 116, en el fraccionamiento Constitución de Pachuca, Antonio regalará dibujos originales.