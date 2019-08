No podemos negar que la violencia es una parte de nosotros y de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, para decirlo mejor. No sé cuál es mi fascinación desde la infancia con esto, no me he detenido a investigarlo, pero sigo intrigado por esto en el cine , comentó durante su visita a la Ciudad de México como parte de la promoción del filme.

Es la segunda vez que Brad Pitt actúa bajo las órdenes de Quentin Tarantino. La primera ocurrió en 2009, en Bastardos sin gloria; esta vez, de nueva cuenta, sintió que trabajaba como si estuviera en casa.

Por lo anterior, ninguna escena le pareció complicada, ni siquiera aquella con Mike Moh en el papel de Bruce Lee, que ha sido severamente criticada por los fans del fallecido actor y maestro en artes marciales, así como por su hija Shannon Lee, pues dice que a su padre lo hacen ver como imbécil arrogante .

“Es algo curioso porque en los sets de Tarantino, las escenas no se me hacen muy complicadas, pues todo está establecido. La alfombra y la mesa siempre están puestas.

“A los diálogos los describo como cuando estás afuera con el público, dices algo tonto, avergonzante, y cuando vas manejando a casa piensas en aquella frase perfecta que hubieras podido decir; ese es el dialogo de Quentin. Él lo tiene todo listo para ti, es muy divertido, es un deleite la manera en que él cuenta sus historias, y no encuentras eso en otros sets.”

Respeta el retiro del director

Luego de que Quentin Tarantino anunció hace unos días que se retirará como director al filmar su décima película y que Había una vez en… Hollywood, es la novena, Pitt externó su curiosidad por saber cómo será esa producción.

En sus inicios, él dijo que haría sólo 10 películas y se está apegando a eso, lo cual no quiere decir que se vaya a retirar o que vaya a desparecer; continuará escribiendo novelas, seguiremos escuchando su voz; respeto su compromiso.

Durante su estancia en México, al recorrer una plaza comercial en el norte de la capital, el astro de Hollywood, quien según encuestas, es considerado uno de los hombres más atractivos del mundo, fue recibido con honores por sus seguidores y el público en general.

Fue un acto que le emocionó y al que procuró responder con cariño y atenciones en todo momento, al firmar autógrafos sobre cuanto objeto le pusieran enfrente. Por espacio de hora y media también repartió abrazos, besos y selfies.

Fue increíble esa noche, la gente de aquí tiene mucha calidez. Traer una película que causa tanta emoción es un regalo que significa mucho para mí, por eso respondo de la misma forma , subrayó el también activista y filántropo.

A sus 55 años, el originario de Shawnee, Oklahoma, se dice privilegiado por haber participado como actor en historias que considera son importantes en la industria cinematográfica mundial.

“He tenido el privilegio de trabajar con el talento que respeto para compartir su visión de la vida, de las cosas. No sé todavía cómo puedo ser tan suertudo, porque no me he detenido a hacer un análisis, pero trato de seguir haciendo las cosas de la misma manera.