Celso Piña era consciente de los problemas que acechaban a parte de sus seguidores, pues le preocupaba que no fueran capaces de ver su realidad. He conocido muchos huerquitos de 13 o 14 años que se la llevan recio. Acaban de dos formas: muertos o entabicados (...) Lo que he hecho ha sido a través de mis canciones, algo de mensaje. Pero ves que es un caos en cadena. No puedes ir casa por casa diciéndoles que se porten bien, que le hagan caso a su mamá, no tomes tanto .

El disco Barrio bravo fue un parteaguas no sólo en la carrera de Piña, sino de la fusión del vallenato con ritmos como el reggae, hip-hop y rock en muchas de sus variantes. A lo largo de su carrera publicó más de 25 álbumes y colaboró con múltiples artistas, como Lila Downs, Rubén Albarrán, de Café Tacvba; Natalia Lafourcade, Ely Guerra, Julieta Venegas y Pato Machete.

Desde Monterrey para el mundo

Desde Monterrey, pura cumbia colombiana para todo el mundo , era la frase recurrente para dar inicio a un concierto o una canción. Piña fue un músico prolífico que llevó su estilo a muchos países.

Su hija Cecilia confirmó la muerte del músico. En redes sociales publicó: Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar... no sabes cuánta falta me vas a hacer, pero al final estaré muy agradecida y bendecida por Dios por haberme dado la dicha de estar contigo hasta el último momento, ahora vas a estar llevando tu música al cielo, adonde te faltaba llegar. Te amamos tu familia y toda tu gente. QEPD Celso Piña. El cielo ya esta de fiesta!

Celso Piña fue reconocido por su talento musical, su sencillez y sentido del humor.