▲ Murió ayer la ballena que había quedado varada en la playa San Bartolo, en Lima, tras una agonía de varias horas, informó la ONG Orca. "No resistió no estar en altamar”, señaló Carlos Yaipén, veterinario y director de la organización. El caso era difícil, la ballenita tenía pronóstico reservado . El mamífero de más de cinco metros y de unos tres años de edad, no pudo sobrevivir debido a las profundas heridas ocasionadas por objetos punzocortantes que le causaron gran pérdida de sangre. Foto Afp