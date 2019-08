La inverted curve ocupa uno de los primeros lugares en las búsquedas de Google. ¿Pero qué es? Es un fenómeno, por llamarlo de algún modo, que ha anticipado los últimos siete periodos de recesión de la economía estadunidense y global. No es tan complicado de entender, aunque los economistas la describen con una terminología oscura para hacerse los interesantes. Verán ustedes. La semana pasada el rendimiento de los bonos estadunidenses a 10 años se ubicó por debajo de los de dos años.Por lo general, los bonos con menor vencimiento ofrecen un rendimiento menor que los de mayor vencimiento, lo que ha despertado la preocupación de los inversionistas. En su presentación gráfica, las curvas aparecen invertidas. Ese fenomeno es una preocupación que se añade a otras, como la disputa comercial entre China y Estados Unidos. Pero más que la curva invertida , es Trump el que en un momento dado puede desbarrancar la economía de su propio país y el mundo.

Hay noticias que no gustan a los de la chayocracia, quisieran ver hundido al país aunque se hundieran con él. Esta es una de esas noticias. La produccion de camiones tuvo un primer semestre histórico. Entre enero y junio, la producción de unidades pesadas aumentó en 36.5% respecto del mismo periodo de 2018, y supone la cifra más alta desde que se lleva un registro, según información de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact). Los datos de exportación también reportaron números fuertes en el primer semestre del año, alcanzando 84 mil 416 unidades, un incremento de 29.8% respecto de 2018, y la segunda cifra más alta para un primer semestre, sólo por detrás de 2015, cuando se enviaron al extranjero 85 mil 846 vehículos.

n personaje cercano al ex secretario de Gobernación, aspirante priísta a la Presidencia y hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Su titular, Santiago Nieto, presentó una denuncia por lavado de dinero en contra de Juan Manuel Flores Athié, ex titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la Secretaría de Gobernación del sexenio anterior. Por Gobernación circularon ríos de dinero durante el gobierno de Peña Nieto, mucho efectivo, en razón de que se llevaban asuntos de seguridad nacional que ameritaban la máxima confidencialidad. Incluso, Flores Athié logró colarse en el gobierno de la 4T, pero sólo duró un mes. De acuerdo con la información proporcionada por Santiago Nieto, primero le fueron congeladas sus cuentas bancarias junto con una red de personas físicas y morales con las que estaba relacionado. Hay algunas empresas relacionadas con este caso y ahí, por protección de los derechos de los trabajadores, se descongelaron las cuentas en donde se pagaban los sueldos y salarios. Por lo demás, seguimos operando en el caso y se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República . Son 17 personas físicas y morales las involucradas. Comentó que es un tema de lavado de dinero relacionado con corrupción. A Flores Athié también se le relaciona con Manuel Mondragón y Kalb.

Tengo un crédito con Famsa, caímos en mora con el crédito, jamás nos escondimos ni nos negamos a pagar, incluso fuimos a platicar con ellos a la sucursal, y después de un pago de 3 mil 500 pesos y un convenio, quedamos de pagar 2 mil 500 mensuales, iniciando este mes antes del día 27. Al llegar a mi casa, me sorprendí al ver un letrero de cobranza por demás ofensivo que me indigna y enoja muchísimo. Me hizo sentir desprotegida y acosada. ¿Se puede proceder legalmente contra ellos?

Irene Montes de Oca Rosales/Tula de Allende

R: Sí, por las amenazas y los insultos.

Ricardo Monreal nos recuerda que el PRI no está muerto, realizó uno de los actos de mapachismo más burdos y descarados en la historia del Senado, se alió con PRD, MC, PAN y PRI para imponer a una incondicional en la presidencia del Senado. #MonrealNoEs4T

