La audiencia es cada vez más impaciente , señaló Iñárritu, defendiendo a los que llama los poetas radicales... Cada vez hay creadores más radicales. Y ahora lo radical es no mover la cámara, que no haya narrativa ni argumento , explicó.

Mercenarios del dinero

El director lanzó un dardo directo a los grandes estudios: los nombró los mercenarios del dinero . Mientras el cine, para muchos, es una forma artística para expresar una visión personal del mundo, para otros es sólo entretenimiento, es sólo un medio para hacer dinero: en definitiva, una industria .

A Iñárritu también le preocupa la dictadura del algoritmo , algo difícil de abordar, dada la gran cantidad de proyectos que pueden salir adelante gracias al streaming, como The irishman, la nueva película de Martin Scorsese, o la exitosa Roma, de su compatriota Alfonso Cuarón.