Julia Le Duc y Elio Henríquez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2019, p. 11

Unos 300 migrantes centroamericanos pidieron apoyo al ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para regresar a sus países de origen y argumentaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Instituto Tamaulipeco del Migrante han ignorado sus demandas.

No vemos caso a quedarnos aquí: no hay comida, no hay agua, no hay nada, ya ni esperanza nos quedó , afirmó el hondureño Elian Santiago.

Explicó que él y su familia, así como otros 300 extranjeros, desean regresar a Honduras, El Salvador, Perú y Guatemala, pues se les informó que no reúnen los requisitos para recibir asilo humanitario en Estados Unidos o que deberán acudir a una segunda entrevista que se les programó para dentro de dos meses.

Mientras tanto, migrantes haitianos y africanos protestaron este lunes afuera de la estación migratoria Siglo 21, en Tapachula, Chiapas, para exigir se les permita el libre tránsito por México y que se agilicen sus trámites para obtener un documento legal, pues muchos llevan seis meses en espera del resultado de sus peticiones ante el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).