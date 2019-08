Merecedor del Óscar a mejor película extranjera y mejor montaje por el drama político Z, en 1969, y a mejor guion adaptado y Palma de Oro por Missing (1981), Costa-Gavras recibirá el premio honorífico el 21 de septiembre.

El filme más reciente de Costa-Gavras, la adaptación de las memorias del ex ministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis, Adults in the Room (Comportarse como adultos), será proyectado después de que recoja el premio.

Este año, el Donostia también recaerá en Penélope Cruz, la oscarizada actriz española que es imagen del cartel oficial de la 67 edición del festival donostiarra.