Cuando Kiko sale de la orquesta mi papá se queda sin cantante, entonces le hace pruebas a varios. Alguien le recomienda a Benny y se queda con él. Mi papá decía que al principio la voz de Benny no gustaba. Sería porque no estaba acostumbrado a cantar con orquesta, sino con grupos. Tiempo después se convirtió en la gran figura de la música cubana que es , dice Núñez González.

▲ Benny Moré en una imagen fechada el 17 de noviembre de 1949, dedicada a su ahijado. Foto cortesía de Arturo Núñez

Los números que grabó son: Pensamiento, Tengo para ti, Siguiéndote, Mira que eres linda y El cancán. Núñez González anota: En los cinco temas Lalo es la primera voz, mientras Benny le hace segunda .

Moré se fue de México a finales de 1950. Núñez también se vio obligado a regresar a Cuba en los años siguientes. Posteriormente mandó por su esposa mexicana y su hijo; permanecieron unos tres años. En La Habana el pianista abrió el bar Guadalajara en las calles de Oquendo, allí el niño Arturo tuvo oportunidad de ver a su padrino.

La última vez que lo vio fue en México en 1959: “Vivíamos en las alturas del Casino Antillano (propiedad de su padre), en Artículo 123 número 48. Un día regresé de la escuela y encontré a Benny comiendo y conviviendo con mis padres. En cierto momento mi papá tenía que ir a trabajar y Benny me preguntó: ‘m’ijo, ¿qué quieres que te regale?’ No se me ocurrió más que decirle que un reloj. Caminamos hasta San Juan de Letrán y nos metimos a una de estas tiendas que vendía muchos artículos cerca del cine Teresa. Me compró el reloj.

“Regresamos; todavía estaba mi papá. Convivieron otro rato y mi papá le preguntó: ‘¿quieres que te lleve a algún lado?’ Benny contestó: ‘no, Arturo, ahorita me voy al hotel’. Lo simpático de eso es que mi papá decía que Benny traía bastantes dólares porque venía de Nueva York. Sin embargo, salió caminando, a la vuelta, sobre la calle de Luis Moya, había un hotel de mala muerte donde se metió para pasar la noche.”