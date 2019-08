Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2019, p. a12

Aunque exista mucha necesidad de trabajo, el técnico debe respetarse y no tomar equipos con directivas carentes de ideas claras y sin proyectos serios, señaló Rubén Omar Romano, quien es mencionado para asumir las riendas de Morelia, Puebla o Toluca.

A veces uno acepta la primera oferta que aparece con tal de estar dentro del campo de juego, porque es lo que a uno le apasiona, pero te puedes equivocar y llegar a equipos que no están a la altura , expresó el argentino. Tengo en la mente no tomar algo si no me dan las herramientas necesarias .

Dijo que la campaña de Gallos es una sorpresa agradable, “porque no tiene muchos jugadores de renombre, la inversión es incierta, no hubo mucho dinero para reforzar la plantilla, entonces no cabe duda que lo hecho por Víctor Vucetich es sumamente importante.