Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 20 de agosto de 2019, p. 29

Al admitir que hay violencia de género en la capital del país, la jefa del Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el inicio de mesas de trabajo, talleres y foros con organizaciones de mujeres para, en el lapso de un mes, generar estrategias que permitan erradicar este problema.

Lo anterior, dijo en conferencia de prensa, es parte de los acuerdos alcanzados en la reuniones que ha tenido con femenistas en los días recientes y que el propósito es reforzar las políticas para prevenir, atender y sancionar la violencia de género.

Todas las políticas son perfectibles y en particular en el tema de la violencia contra niñas y mujeres no podemos escatimar para que las mujeres se sientan seguras, porque hay un reconocimiento de que hay violencia de género en nuestra ciudad , que no es de ahora sino que viene de tiempo atrás, expresó la titular del Ejecutivo local.

Defendió que no se haya intervenido por los daños provocados a inmuebles durante las movilizaciones de mujeres la semana pasada y negó que hechos como esos se puedan repetir en otras manifestaciones. Si nosotros hubiéramos utilizado la represión en la protesta del viernes estaríamos en otras condiciones y vamos a actuar siempre de manera responsable , expresó Sheinbaum Pardo.