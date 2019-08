Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2019, p. 5

Huautla De Jiménez, Oax., Desde la sierra mazateca, tierra de los hermanos Flores Magón, precursores de la Revolución Mexicana, y de María Sabina, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a estigmatizar al corrupto, y aseguró que como ya empezaron a acabar con ese flagelo hay presupuesto y le va a llegar al pueblo. No se va a quedar en unas cuantas manos, no se va a quedar en el gobierno”, aseguró.

Prohibido robar. Y si eso se esta-blece como hábito, que se le dé manicura con achuela al que le vayan creciendo las uñas . Pidió señalar al corrupto como indeseable y no celebrarles “que son muy vivos. ‘Ya me colé –dicen los politiqueros, los grillos– y ahora a aprovechar que ya tengo el cargo, porque si no soy un tonto’... El corrupto va a ser señalado y estigmatizado. Fuchi, guácala al corrupto”, señaló.

Al iniciar una gira de tres días por hospitales rurales del estado, llamó a que no haya ausentismo de maestros, a poco más de una semana de que se inicie el ciclo escolar 2019-2020, y luego de hacer un reconocimiento a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por su disposición para alcanzar acuerdos.

Ha actuado de manera madura y responsable, y estamos llegando a acuerdos para la educación pública. No va a haber represión , garantizó frente a un grupo de profesores de la sección 22 presentes en su visita al nosocomio.