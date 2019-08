‘‘México siempre es muy acogedor, pero nunca había tenido tal cantidad de migrantes, de alguna manera se irá arreglando porque México es así, si no, nosotros no estaríamos aquí. Hace 80 años la migración era muy bien entendida, era una nación diferente, acababa de pasar una revolución armada y se estaba creando un país, la migración ayudó en eso.

Vicente Rojo acotó que los migrantes de hoy son muchísimos comparados con los que llegaron a México en la época de su padre. Los migrantes actuales, lamentó, ‘‘se la pasan esperando, esperando quién sabe qué, no saben adónde van a llegar; en cambio, cuando el exilio español se embarcó a este país, sabíamos que llegábamos a muy buen puerto, no es el caso de estos miles de ahora.

Texturas, colores marinos y collage condensan travesía

En la nueva sala de exposiciones de El Colegio Nacional se presentan 32 cuadros de pequeño formato, elaborados con técnicas mixtas sobre madera con cartón. Texturas, colores marinos, y el collage son las herramientas que ayudan a Rojo a condensar la emotiva historia de la llegada de los pasajeros del Ipanema a Veracruz, una tierra alegre y llena de luz.

‘‘Mi padre era ingeniero y estaba un poco asustado porque tenía un niño de 17 años con vocación para dedicarse a cuestiones artísticas”, rememoró Rojo; ‘‘me gustaba dibujar, quería aprender a pintar, él respetó esa vocación, pero siempre sentí que tenía duda de que su niño pequeño pudiera defenderse.

‘‘Me he defendido hasta ahora y lo he hecho muy bien acompañado, no estaría aquí si no fuera por todos ustedes”, dijo el artista, para después recibir un prolongado aplauso.

Vicente Rojo recorrió la exposición acompañado por su esposa, la escritora y colaboradora de La Jornada Bárbara Jacobs, y amigos como Cristina Pacheco, Alberto Ruy Sánchez, Héctor Manjarrez, Vicente Quirarte y Cuauhtémoc Medina.

La exposición 80 años después: cuaderno de viaje de Vicente Rojo Lluch se realizó por invitación de Adolfo Martínez Palomo para que el artista colaborara en la semana que El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico) dedica al exilio español. Concluirá en octubre.