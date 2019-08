Los sujetos de la alcaldía eran jóvenes que vestían pantalón de mezclilla, gorras y mariconeras, los cuales se sentaron cerca de la valla de policías que se formó mientras la maquinaria pesada derrumbaba las estructuras, y pese a que se dijo que eran trabajadores, no realizaron alguna labor, solo intimidaron .

La moratoria, narró Rocha, no fue en esta administración, “al llegar a dirigir el club sabía que teníamos el adeudo y me reuní con Francisco Pastrana –director general de jurídico y gobierno– a quien le dije que se pagaría, pero quería que lo hiciera en cinco días”.

Hubo varias reuniones e incluso fue Pastrana quien me dijo que hablara con el alcalde y se concertó una cita .

El último intento para exponer cómo se harían los pagos fue hace mes y medio: “Llegué a las oficinas del alcalde José Carlos Acosta, la cita era a las dos de la tarde. Atendía a algunas personas. Supuse que habría que esperar y así fue. A las cinco de la tarde me dijeron que se había ido. No me quiso recibir.

Ante la indiferencia, padres, entrenadores y jóvenes deportistas decidieron bloquear Periférico Oriente para exigir a las autoridades del gobierno de la ciudad y alcaldía atender la situación.

Sin embargo, el alcalde se mostró indiferente y no atendió a los usuarios del campo de entrenamiento de fútbol americano; por la noche, su oficina de prensa emitió un comunicado para informar que se recuperó un espacio.