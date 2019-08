Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2019, p. 20

Tras los actos vandálicos y las agresiones en la protesta contra la violencia hacia las mujeres, el gobierno de la Ciudad de México aseguró que no habrá impunidad, pero reiteró que no caerá en provocaciones, por lo que no hará uso de la fuerza pública en medio de la manifestación, por que es lo que están buscando .

A través de sus redes sociales y área de comunicación social, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura sobre los hechos violentos que se vivieron en la glorieta de Insurgentes y que se extendieron hasta la avenida Paseo de la Reforma.

Dijo que respeta a la mayoría que se manifestó de manera pacífica, para quienes las puertas de la Ciudad de México siempre estarán abiertas al diálogo franco. No obstante, acotó que no se puede justificar la violencia de unas y unos cuantos que sólo empañan la defensa de los derechos de las mujeres. La violencia no se combate con violencia , sostuvo.

Aseguró que en el caso de las agresiones directas a periodistas, personas y las graves afectaciones a los edificios públicos, la Procuraduría General de Justicia inició las carpetas de investigación correspondientes y no habrá impunidad.