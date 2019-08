Ernesto Márquez

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2019, p. 6

Tras su regreso a La Habana, después de haber participado en la Conferencia de Música Latina Alternativa, en Nueva York, Haydée Milanés se dispone a presentar su disco Amor de luxe este viernes en el capitalino Pabellón Cuba.

El trabajo, secuencia de Amor (Casete, 2017), en el que la cantante y pianista rinde homenaje a su padre el reconocido cantautor Pablo Milanés, es ciertamente todo un lujo, ya que a la voz de Haydée se unen otras de importantes cantores que elevan el espíritu elocuente de las composiciones de Pablo.

Haydée está feliz y así lo manifiesta a La Jornada desde su residencia habanera: “Feliz, porque Amor de luxe al fin está ya en Cuba y lo puedo dar a conocer físicamente a mi gente, a mi pueblo. Feliz, porque es el resultado de cinco años de trabajo. Cinco años de planeación, encuentros cómplices y largas sesiones de estudio. Feliz, porque es un disco logrado con mucho esfuerzo y al que veo (y entiendo) como un punto culminante en mi carrera”.

La edición de lujo de Amor reúne a 14 artistas de seis nacionalidades, que cantan a dúo los temas de su padre. Así, participan en este volumen los mexicanos Julieta Venegas (Si ella me faltara alguna vez), Lila Downs (La vida no vale nada), Rosalía León (No ha sido fácil) y Édgar Oceránsky (El amor de mi vida); el dominicano Pavel Núñez (Homenaje); los argentinos Pedro Aznar (Años) y Fito Paéz (Yo no te pido); el brasileño Chico Buarque (Todos los ojos te miran); los españoles Silvia Pérez Cruz (Ya ves) y Joaquín Sabina (Hay), y los cubanos Omara Portuondo (Yolanda y en La soledad); Francisco Céspedes (El primer amor y A mi lado); Carlos Varela (Los días de gloria) y las muchachas del dúo Ibeyi, con el pianista Cucurucho Valdés y Osaín del Monte (Identidad).

Amor de luxe es un trabajo de colaboraciones, sí, pero destaca la personalidad creativa de Haydée. Ella llevó a cabo y cuidó todo el proceso: eligió intérpretes, arreglistas y músicos, y aun cuando sugirió ciertas modulaciones rítmicas y rearmonizaciones a los temas de su padre, las canciones mantienen la fuerza amorosa y contundencia espiritual con que fueron creadas.