Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 13 de agosto de 2019, p. 4

Al hacer una crítica al largo periodo de receso entre sesiones en el Congreso de la Unión, y tras llamar a los legisladores a trabajar más , el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa para que no haya duda ni motivo de interpretaciones de que ningún servidor público del Estado puede ganar más que el jefe del Ejecutivo federal, aunque, al referirse al Poder Judicial, sostuvo que el cambio debe venir desde dentro.

También advirtió a los funcionarios federales que no se permitirán negocios sucios al amparo del poder” ni padrinos que los protejan. En su conferencia de prensa de ayer, indicó que había aduanas bajo el control del crimen organizado, pero se trabaja para limpiarlas de corrupción, y pidió a la población no ser escudo de la delincuencia.

El mandatario recordó que el Legislativo tiene varios pendientes, como las normas secundarias en materia educativa, la eliminación del fuero o la revocación de mandato.

“No están los legisladores resolviendo sobre este tema. Ellos deberían –comento con todo respeto, que no se va a interpretar de que estoy entrometiéndome en lo que corresponde al Poder Legislativo–, pero hace falta trabajar más; es mucho tiempo el periodo extraordinario (receso) en el que no se legisla, no se trabaja, o sea, tiene que ampliarse el periodo ordinario”.

Cada año el Congreso de la Unión inicia periodo de sesiones el primero de septiembre y termina el 15 de diciembre. Posteriormente, arranca uno nuevo el primero de febrero y concluye el 30 de abril.