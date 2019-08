Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 13 de agosto de 2019, p. 8

Madrid. A 40 años del estreno de Apocalypse Now, el director Francis Ford Coppola lanzó una nueva versión remasterizada de la cinta, uno de sus trabajos más icónicos.

Con motivo del estreno de Apocalypse Now Final Cut, el cineasta afirmó que lejos de ser una película antibelicista , el filme de 1979 glorifica el conflicto a través de sus violentas secuencias.

Nadie quiere hacer una película en favor de la guerra , señaló el director en una entrevista a The Guardian. Dijo que para ser catalogada de cinta antibelicista debería estar llena de amor, paz, tranquilidad y felicidad. No tendría imágenes violentas .

El realizador recordó que su película incluye escenas de helicópteros que atacan a gente inocente que, admitió, están lejos de ser antibelicistas .

“Una película contra la guerra no debe glorificarla y se puede decir que Apocalypse Now lo hace. Ciertas escenas han provocado una actitud beligerante”, sostuvo.

Sin embargo, Coppola aseguró no sentirse culpable, ya que es consciente de su papel en todo este proceso .

El rodaje de la película, que se prolongó casi 240 días en Filipinas, también estuvo envuelto en polémica, por el supuesto consumo de drogas del reparto y equipo, especialmente por Dennis Hopper, del que se decía que pidió una onza de cocaína para aceptar el papel. Nunca he tomado drogas en mi vida, sólo hierba , aclaró Coppola.