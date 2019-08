Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 13 de agosto de 2019, p. a12

Miguel González, Míchel, técnico de Pumas, reconoció que su equipo se siente frustrado luego de sumar dos derrotas consecutivas en el torneo Apertura 2019; sin embargo, descartó sentir presión extra por la falta de resultados positivos.

“Nos sentimos mal, algo frustrados (por los últimos dos descalabros ante Tigres y Xolos). Entendemos que la primera parte que hicimos (en el duelo ante Tijuana) no corresponde a las intenciones que tenemos. Es cierto que en el segundo tiempo la actitud cambió y el futbol también, pero no fue suficiente, queremos tener más estabilidad.

La presión es algo con lo que afortunadamente he vivido durante toda mi vida, y no es mala, es buena. No hace falta que venga a través de los resultados, sino que tiene que ver con mi carácter. Creo que si no experimentara esa presión, estaría en un equipo que no tiene aspiraciones, me aburriría y no querría ser entrenador, y eso no pasa , declaró.

En conferencia de prensa realizada ayer en las instalaciones de La Cantera, el estratega español indicó que pese a dichas derrotas, el equipo aún mantiene el firme propósito de ubicarse entre los primeros lugares de la clasificación general.