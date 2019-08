A

l final del siglo XIX tuvo lugar un hecho afortunado, aunque poco común en la medicina. Henry Koplik, médico originario de la ciudad de Nueva York, descubrió e hizo la primera descripción detallada de un signo que es característico de una enfermedad. Se trataba de unas manchas que aparecían consistentemente en la mucosa bucal en las personas con sarampión. Lo describía así: Invariablemente se observa una erupción característica, la cual consiste en pequeñas manchas irregulares, de color rojo brillante. En el centro de cada mancha, observada con luz natural fuerte, una manchita diminuta, blanco azulosa. Estas manchas rojas, con su manchita central acompañante, son absolutamente patognomónicas del periodo prodrómico (etapa inicial de la enfermedad) sarampionoso, y cuando se les ve, se puede predecir confiadamente la aparición de la erupción cutánea (cita tomada de Teodoro Carrada y Georgina Vélazquez. Sal. Púb. Med. XXII, 1980). La palabra patognomónico siempre me ha maravillado; en medicina se refiere a los signos o síntomas que al estar presentes aseguran que el sujeto padece una patología particular.

Las manchas de Koplik han vuelto a presentarse en México, pues tenemos los primeros seis casos confirmados de una enfermedad cuya reaparición obedece a causas externas. No puede decirse que nos encontremos en una situación grave. No existe por ahora motivo para alarma. Lo que sí hay es un riesgo elevado, pues, al no existir ningún tratamiento efectivo contra el agente causante del sarampión (un virus de la familia Paramyxoviridae y el género Morvillivirus), lo más efectivo es la prevención mediante el empleo de vacunas… y no las tenemos en cantidad suficiente.

Los casos que se han presentado hasta ahora son importados; es decir, se trata de personas que estuvieron en contacto con extranjeros infectados que no fueron vacunados en sus países de origen. La reducción de las inmunizaciones contra diversas enfermendades infecciosas en algunas regiones del mundo es en gran medida el resultado de las posturas anticientíficas que han ganado gran influencia en diversos países, entre ellos Estados Unidos y algunas naciones europeas.

Un punto de apoyo para estos grupos anticiencia es un trabajo de Andrew Wakefield y sus colaboradores publicado en 1998 en la revista médica The Lancet, en la que asocian la aplicación de la vacuna triplevalente –contra sarampión, rubéola y parotiditis– con anomalías intestinales (inflamación crónica del colon, hiperplasia nodular y ulceraciones, entre otras) y transtornos nerviosos y conductuales que incluyen encefalitis, sicosis desintegrativa y principalmente autismo.