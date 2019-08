Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 9 de agosto de 2019, p. 9

Madrid. El 18 de octubre Eagle Vision celebrará 40 años de The Cure con el lanzamiento de un box set que incluye los filmes 40 Live-Curaetion 25 y Anniversary en formato de lujo y edición limitada.

Curaetion 25: From There To Here-From Here To There captura la décima y última noche del 25 Festival Meltdown en el Royal Festival Hall de Londres, en junio de 2018.

Presentado en high definition y sonido envolvente 5.1, Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell y Reeves Gabrels interpretan una canción de cada uno de sus 13 álbumes de estudio en orden cronológico, mostrando la evolución de la música de The Cure.

A la mitad del set, rompen el ciclo con algunas canciones nuevas e inéditas, que ofrecen un vistazo al futuro de la banda, antes de volver sobre sus pasos con otra canción de cada álbum, y terminan con Boys Don’t Cry.